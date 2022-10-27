Московские монументы промыли в рамках подготовки к зиме

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о подготовке столичных памятников к зиме. Более тысячи различных монументов прошли последнюю промывку и очистку перед наступлением холодов.

Перед началом работ специалисты проверяют, не появились ли на объекте повреждения или ржавчина. Затем промывают водой. После наносят вспененный раствор и через 10 минут смывают его сильным напором воды.

Титановые памятники промывают нейтральным раствором, а гранитные – специальными составами, которые позволяют эффективно удалять солевые разводы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.