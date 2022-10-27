10:45Город
"Утро": плотный поток сформировался на востоке МКАД
В ЦОДД столичный трафик оценили в 4 балла. Общая длина заторов – 85 километров.
Непросто проехать по внешней стороне на юге МКАД от Ясенева до Варшавского шоссе. По-прежнему на 32-м километре дорожными ограждениями перекрыты левые ряды.
На ТТК осталась без движения как внутренняя, так и внешняя сторона из-за дорожных работ на Тульской эстакаде. Работы ведутся в средних рядах, а движение на мосту ограничено до трех полос.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.