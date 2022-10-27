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Московские памятники промыли в рамках подготовки к зиме

Московские памятники промыли в рамках подготовки к зиме

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Столичные памятники подготовили к зиме. Более тысячи различных монументов прошли последнюю промывку и очистку перед наступлением холодов. Такие работы можно проводить только при плюсовой температуре, отметил заммэра Петр Бирюков.

Все сооружения сначала проверяют на наличие повреждений или ржавчины, после этого промывают водой. Затем на монумент наносят специальный вспененный раствор, который смывают сильной струей. После объект насухо вытирают.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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