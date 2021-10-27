Москва не будет останавливать стройки в нерабочие дни

Москва не будет останавливать стройки в длинные выходные. При этом подрядчики будут обязаны соблюдать антиковидные правила. За этим проследит МосСтройНадзор. Инспекторы уже проверили шесть тысяч объектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

