Оперштаб ответил на основные вопросы москвичей о длинных выходных

17:15
В Оперштабе ответили на вопросы, связанные с нерабочими днями в Москве. Медицинские организации будут оказывать плановую помощь в обычном режиме. Также сохраняется экстренная медицинская помощь.
Стоматологии будут работать только для оказания экстренной или неотложной стоматологической помощи.
Общепит будет открыт только для продажи блюд навынос или на доставку. Принимать посетителей будут только в ресторанах при гостиницах и хостелах, а также в корпоративных столовых и буфетах. Посетить их смогут исключительно постояльцы или сотрудники организаций.
Во время нерабочих дней будут открыты в обычном режиме только продуктовые магазины, аптеки и точки, где продается не менее 30% товаров первой необходимости. Другие организации смогут осуществлять доставку товара.
Салоны красоты, косметические, спа- и массажные салоны, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны в период нерабочих дней будут закрыты.
Также сообщается, что химчистки, шиномонтажи и автосервисы приостановят работу на время нерабочих дней.
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