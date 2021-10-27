Специалист ЦОДД рассказал об обстановке на столичных дорогах

Главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов рассказал, как утром 27 октября обстоят дела с движением в столице.

Загруженность дорог в городе оценивается в 5 баллов. Общая протяженность затора составляет 240 километров. На данный момент сложно проехать по Северо-Восточной хорде от Выхина до шоссе Энтузиастов. Там в районе Перовской улицы произошло незначительное ДТП, участники аварии частично перекрыли проезжую часть в сторону Окружного проезда.

На западе города затруднено движение по Можайскому шоссе в сторону центра, от Витебской улицы до улицы Багрицкого. На эстакаде в районе 23-го дома в левом ряду произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Кроме того, непросто проехать по внешней стороне Третьего кольца, от улицы Вавилова до Загородного шоссе из-за аварии двух легковых автомобилей в самом начале Тульской эстакады. Участники аварии перекрыли средние ряды.