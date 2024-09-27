В Москве открылся туристический форум "Маршрут построен"

В Московском дворце пионеров на Воробьевых горах состоялось открытие туристического форума "Маршрут построен". Форум проходит в Москве впервые и посвящен развитию школьного туризма.

В Госдуме предложили ввести семейную карту для посещения объектов культуры со скидкой. По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, такая мера будет стимулировать не просто посещение различных интересных мест, но и возможность знакомиться с культурным достоянием страны.

Стоимость парковки по 5 адресам в центре Москвы составит от 0 до 800 рублей.

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