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27 сентября, 20:00

Экономика

Мэр Москвы рассказал о новом травматолого-ортопедическом корпусе больницы № 31

Мэр Москвы рассказал о новом травматолого-ортопедическом корпусе больницы № 31

Новости часа: новый корпус ГКБ № 31 имени академика Савельевой планируют открыть в январе

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Собянин: новый корпус ГКБ № 31 им академика Савельевой планируется открыть в январе

Обновленный травматолого-ортопедический корпус больницы № 31 появится в столице. В распоряжении врачей будет уникальное оборудование, в том числе робот-ортопед. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Владимир Путин поручил правительству РФ усилить работу с компаниями по стабилизации цен на топливо. Вопрос резкого роста стоимости на бензин президент России поднял в начале заседания с кабмином.

В Москве растет число заболевших ОРВИ. В других городах России эпидемиологический порог уже превышен. Какие именно вирусы сейчас циркулируют и как уберечь здоровье в сезон простуд – в эфире телеканала "Москва 24".

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