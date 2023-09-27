Мэр Москвы рассказал о новом травматолого-ортопедическом корпусе больницы № 31

Обновленный травматолого-ортопедический корпус больницы № 31 появится в столице. В распоряжении врачей будет уникальное оборудование, в том числе робот-ортопед. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Владимир Путин поручил правительству РФ усилить работу с компаниями по стабилизации цен на топливо. Вопрос резкого роста стоимости на бензин президент России поднял в начале заседания с кабмином.

В Москве растет число заболевших ОРВИ. В других городах России эпидемиологический порог уже превышен. Какие именно вирусы сейчас циркулируют и как уберечь здоровье в сезон простуд – в эфире телеканала "Москва 24".