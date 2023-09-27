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27 сентября, 13:15

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В Москве 139 автобаз коммунальной техники подготовили к осенне-зимнему сезону

В Москве 139 автобаз коммунальной техники подготовили к осенне-зимнему сезону

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Московская коммунальная техника готова к зимнему сезону. О завершении подготовки 139 автомобильных баз сообщили в комплексе городского хозяйства.

Специалисты отремонтировали асфальтобетонное покрытие территорий, проверили и обновили системы тепло-, электро- и водоснабжения зданий. На каждую базу завезли необходимый запас противогололедных материалов и подготовили контейнеры для их хранения. Перед наступлением холодов их установят возле остановок транспорта, подземных переходов, на тротуарах и пешеходных маршрутах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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