В Москве 139 автобаз коммунальной техники подготовили к осенне-зимнему сезону

Московская коммунальная техника готова к зимнему сезону. О завершении подготовки 139 автомобильных баз сообщили в комплексе городского хозяйства.

Специалисты отремонтировали асфальтобетонное покрытие территорий, проверили и обновили системы тепло-, электро- и водоснабжения зданий. На каждую базу завезли необходимый запас противогололедных материалов и подготовили контейнеры для их хранения. Перед наступлением холодов их установят возле остановок транспорта, подземных переходов, на тротуарах и пешеходных маршрутах.

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