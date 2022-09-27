Современные зоны для отдыха и занятий спортом появились на улице Лужники. Там расширили пешеходную часть и обустроили комфортные дорожки для любителей бега и велосипедистов. Протяженность каждой дорожки – два километра.

Обновили и проезжую часть – заменили асфальт и систему освещения. Также на улице появилась умная остановка с зарядными слотами и беспроводной связью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.