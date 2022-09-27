В Обручевском районе Москвы благоустроили квартал

В Обручевском районе благоустроили квартал. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства. Работы шли в границах улиц Академика Челомея, Новаторов и Воронцовские Пруды.

Специалисты привели в порядок дорожки и проложили новые, создав удобные пешеходные маршруты к образовательным и медучреждениям, обустроили 15 площадок с большими игровыми комплексами, качелями, каруселями, горками и батутами, сделали четыре зоны с тренажерами под навесами. Кроме того, территорию дополнительно озеленили.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.