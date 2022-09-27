Офисно-торговый комплекс построят в составе транспортно-пересадочного узла "Лухмановская". Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Участок предоставят заявителю сроком на пять лет для возведения объекта. Там будут офисы, магазины, рестораны, отделения банков и страховых компаний.

Общая площадь ТПУ "Лухмановская" рядом с одноименной станцией метро Кожуховской линии составит около 200 тысяч квадратных метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.