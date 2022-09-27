В Москве открылись восемь отремонтированных молочно-раздаточных пунктов

В Москве открылись еще восемь молочно-раздаточных пунктов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Четыре из них находятся на востоке, два пункта в Юго-Западном административном округе, а также по одному в Северо-Западном и Юго-Восточном округах.

Таким образом, с начала года 13 молочных кухонь отремонтировали по новому стандарту. Там установили новые двери и окна, систему пожарной сигнализации, кондиционеры, оборудовали доступ для маломобильных граждан и родителей с колясками. Во время ремонта выполнили внутреннюю отделку. У входа в молочные кухни поставили таблички с информацией о режиме работы. Все пункты выполнены в едином стиле по аналогии с детскими поликлиниками.

В Москве работает больше 250 молочно-раздаточных пунктов, они открыты с 06:30 до 15:00. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.