В столичном "Аптекарском огороде" начали собирать урожай бананов

Урожай бананов начали собирать в "Аптекарском огороде". Но употреблять в пищу их все же не рекомендуют.

Этот вид называется "банан заостренный". Растение родом из стран юго-восточной Азии, в российском климате банану слишком холодно, чтобы созреть полностью. Поэтому обычно его выращивают для красоты.

Полюбоваться на гостя из джунглей можно уже сегодня. Растет банан возле болота с хищными растениями. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.