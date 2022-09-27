В Москве появилась улица имени Владимира Жириновского

В Москве появилась улица Жириновского. Именем политика назван ранее безымянный проезд на западе Москвы в районе Очаково-Матвеевское. Улицу Жириновского можно разыскать на территории ТСЖ "Городок "Надежный".

Основатель и первый лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.