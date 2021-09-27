В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и кафе

В Москве будут строже следить за соблюдением масочного режима. В магазинах и кафе проверки теперь будут проходить чаще, чем раньше. Об этом заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ранее стало известно, что крупный торговый центр на Ленинградском шоссе могут закрыть на 90 суток. Там без масок ходили как посетители, так и некоторые работники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.