ТЦ на севере столицы могу закрыть из-за несоблюдения антиковидных правил

Крупный торговый центр в Москве могут закрыть из-за того, что продавцы и посетители не носят маски.

В комплекс на Ленинградском шоссе пришли контролеры, которые проверили, как там соблюдают нормы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.