В Измайлове исправят переход, который смутил местных жителей

В Измайлове пообещали исправить странный переход. Часть работ уже провели, чтобы пешеходам не приходилось подниматься, как на ступеньку.

Ранее жители района пожаловались на зебру с препятствиями. В конце пути люди просто упирались в бордюр. Его зачем-то сделали таким высоким, что ни с коляской, ни с самокатом или тележкой пройти свободно просто невозможно.

В департаменте капремонта взялись за решение проблемы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.