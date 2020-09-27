Москвичи устраивают стихийные вечеринки на улицах города

В выходные дни молодые люди собирались в разных популярных местах и устраивали вечеринки на свежем воздухе.

Одну из компаний сняли на Пушкинской площади. Видно, что молодежь танцует под звуки музыки, которая гремит из припаркованного автомобиля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

