Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 20:00

Город

Фестиваль исторических садов организовали в парке "Царицыно"

Фестиваль исторических садов организовали в парке "Царицыно"

Детское пространство Local Play появилось в ЖК "Большая Академическая, 85"

Съемки фильмов "Карнавал" и "Берегись автомобиля" реконструировали на форуме "Москва 2030"

Работы по замене асфальтового покрытия завершились на участке Тверской улицы

"Интервью": Анатолий Гарбузов – о достижениях московской промышленности

Посетители форума "Москва 2030" могут поучаствовать в реконструкции съемок советского кино

Новости часа: Собянин рассказал о том, как изменилась московская система образования

Новости часа: около 2 тысяч инженерных сооружений промоют в Москве в преддверии Дня города

"Деньги 24": какие мероприятия о финансовой грамотности пройдут в рамках "Москвы 2030"

Столичные хирурги удалили пациентке опухоль из сердца

В парке "Царицыно" подготовили фестиваль исторических садов. Там можно прогуляться по лугам Шира и заглянуть в дома к хоббитам, как в книгах Джона Рональда Руэла Толкиена, а также увидеть "Времена года" Антонио Вивальди.

По словам дизайнеров, тема фестиваля усложняется каждый год и в этот раз для создания ландшафтных композиций потребовались не только десятки тысяч растений и цветов, несколько тонн грунта и декоративных камней, но и участие специалистов из Пушкинского музея, оркестра "Виртуозы Москвы", музея МХАТ и киностудии имени Горького. Тема этого года звучит как "Сады в искусстве".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестиваливидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика