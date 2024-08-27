Фестиваль исторических садов организовали в парке "Царицыно"

В парке "Царицыно" подготовили фестиваль исторических садов. Там можно прогуляться по лугам Шира и заглянуть в дома к хоббитам, как в книгах Джона Рональда Руэла Толкиена, а также увидеть "Времена года" Антонио Вивальди.

По словам дизайнеров, тема фестиваля усложняется каждый год и в этот раз для создания ландшафтных композиций потребовались не только десятки тысяч растений и цветов, несколько тонн грунта и декоративных камней, но и участие специалистов из Пушкинского музея, оркестра "Виртуозы Москвы", музея МХАТ и киностудии имени Горького. Тема этого года звучит как "Сады в искусстве".

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