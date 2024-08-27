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Новости

27 августа, 16:00

Город

Новости часа: около 2 тысяч инженерных сооружений промоют в Москве в преддверии Дня города

Новости часа: около 2 тысяч инженерных сооружений промоют в Москве в преддверии Дня города

"Деньги 24": какие мероприятия о финансовой грамотности пройдут в рамках "Москвы 2030"

Столичные хирурги удалили пациентке опухоль из сердца

В Москве у женщины удалили крупное образование прямо из сердца

Более 40 пар решили пожениться на форуме-фестивале "Москва 2030"

"Мой район. Новости": какие электронные сервисы применяют в школах Москвы

"Это Москва. Транспорт": столичные маршруты на удачу

"Киногород" открыли в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030"

Собянин: Москву-реку разделили на участки для отдыха и прогулочных маршрутов

"Это Москва. Строительство": как устроен небоскреб

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 2 тысяч инженерных сооружений промоют в Москве в преддверии Дня города, заявил заммэра Петр Бирюков.

Более 100 событий вошло в детскую программу Московской международной недели кино, рассказала заммэра Наталья Сергунина

Питьевую воду раздают в общественном транспорте Москвы из-за жары, сообщила пресс-служба Дептранса.

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