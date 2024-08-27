Новости часа: около 2 тысяч инженерных сооружений промоют в Москве в преддверии Дня города

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Около 2 тысяч инженерных сооружений промоют в Москве в преддверии Дня города, заявил заммэра Петр Бирюков.

Более 100 событий вошло в детскую программу Московской международной недели кино, рассказала заммэра Наталья Сергунина

Питьевую воду раздают в общественном транспорте Москвы из-за жары, сообщила пресс-служба Дептранса.