В Москве почти 100 тыс человек приняли участие в чемпионате "Камень, ножницы, бумага"

В Москве в рамках фестиваля "Лето в Москве" проходит городской чемпионат по знаменитой игре "Камень, ножницы, бумага". В соревнованиях уже приняли участие почти сто тысяч человек. Самым эффективным оружием для москвичей оказался камень, как отмечают судьи, сжатый кулак приводит к успеху в двух случаях из трех. А вот чаще всего соперники показывают друг другу ножницы.

Лучшие проходят дальше по турниру, а главная игра состоится в начале сентября. Финалисты разыграют суперприз – миллион рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.