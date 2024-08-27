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27 августа, 08:30

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В Москве почти 100 тыс человек приняли участие в чемпионате "Камень, ножницы, бумага"

В Москве почти 100 тыс человек приняли участие в чемпионате "Камень, ножницы, бумага"

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В Москве в рамках фестиваля "Лето в Москве" проходит городской чемпионат по знаменитой игре "Камень, ножницы, бумага". В соревнованиях уже приняли участие почти сто тысяч человек. Самым эффективным оружием для москвичей оказался камень, как отмечают судьи, сжатый кулак приводит к успеху в двух случаях из трех. А вот чаще всего соперники показывают друг другу ножницы.

Лучшие проходят дальше по турниру, а главная игра состоится в начале сентября. Финалисты разыграют суперприз – миллион рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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