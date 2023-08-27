Москвичам рассказали о программе МУФ в Гостином Дворе 27 августа

На площадке Московского урбанфорума в Гостином Дворе в воскресенье, 27 августа, состоится дискуссия "Как получить от жизни свое?". В обсуждении примет участие известный врач Алексей Безымянный, руководитель дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения города Москвы.

Он расскажет о том, как спорт помогает в борьбе с профессиональным выгоранием. Дискуссия пройдет в большом зале "Москва". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.