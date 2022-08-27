Павильон Николаевской железной дороги признали памятником архитектуры

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Царский павильон Николаевской железной дороги в Москве признали памятником архитектуры. Об этом сообщает департамент культурного наследия.

РФ распространила в СБ ООН доказательства обстрела Запорожской АЭС Украиной, заявило постпредство России при ООН.

Делегация европейских активистов намерена посетить Донбасс в октябре. Об этом заявил лидер итальянской организации "Единая Италия" Амедео Авондет.

