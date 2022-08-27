Новости последнего часа: в Москве спрогнозировали повышение концентрации канцерогенов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Москве ожидается повышение концентрации канцерогенов в воздухе из-за лесных пожаров.

Социальные выплаты для школьников ДНР будут произведены до 1 октября. Об этом сообщил председатель правительства республики Виталий Хоценко.

ВСУ снова обстреляли химзавод "Стирол" в Горловке. Об этом рассказал мэр города Иван Приходько.

