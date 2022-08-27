Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Запах гари и смог могут вернуться в некоторые районы столицы. 27 августа ветер снова дул с юго-востока, принося дым от лесных пожаров в Москву. В Рязани их удалось полностью локализовать. Столичные подразделения пожарных начнут покидать область. Об этом сообщается на сайте правительства. Однако о ликвидации огня пока говорить рано.

В музее-заповеднике Коломенское открылся XI Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле". Спустя два пандемийных года он наконец-то проходит офлайн.

На Окружной D1 откроют вторую платформу. С 28 августа поезда в сторону Одинцова будут прибывать на третий путь, а поезда в сторону Лобни и аэроэкспрессы до аэропорта "Шереметьево" – на первый путь. Для удобства пассажиров на станции обновят навигацию. ТПУ "Окружная" заработает в полную силу в этом году. Скоро для пассажиров откроют новый Северный вестибюль, который завершит интеграцию станций МЦК и МЦД. Также продолжат строить дополнительный вестибюль станции метро Люблинско-Дмитровской линии.

Праздник "Народы Москвы" прошел на Поклонной горе. Проводился он в рамках десятого "Московского фестиваля прессы". Для гостей праздника свои номера подготовили различные народные коллективы. Как отмечают организаторы, основная цель концерта – познакомить москвичей с культурой разных народов, проживающих в столице.

Женщину, которая пыталась похитить пятилетнюю девочку с детской площадки, задержали. Об этом сообщил адвокат матери ребенка Константин Ерохин. Старшие братья девочки заметили, как ее уводят, и позвали маму. Она отобрала свою дочь, но на фоне стресса у детей появились проблемы со здоровьем.

Военный журналист Дмитрий Литовкин умер в Москве. Информация об этом появилась на сайте "Независимой газеты". Отмечается, что болезнь его стала внезапной. В конце недели журналиста ввели в искусственную медикаментозную кому, однако состояние его не улучшилось.

В Обручевском районе завершается благоустройство. Там обновили пешеходные дорожки, построили детские и спортивные площадки, а также установили фонари и высадили деревья. Работы выполнены на 95%.

