Москвичам рассказали, какие фильмы можно увидеть в "Ночь кино"

В субботу, 27 августа, в столице проходит ежегодная акция "Ночь кино". Всех желающих приглашают на бесплатные показы в кинотеатрах и на открытых площадках.

В этом году программу мероприятий посвятили 95-летию со дня рождения Эльдара Рязанова. Где можно увидеть ретроспективу фильмов режиссера и какие еще картины ждут зрителей? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

