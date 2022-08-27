Московский фестиваль прессы проходит на Поклонной горе

Юбилейный XX Московский фестиваль прессы проходит в парке на Поклонной горе. Сегодня там соберутся представители ведущих изданий. Посетители смогут ознакомиться с современными технологиями в СМИ, оформить подписку на издания или узнать о печатных новинках.

Площадка фестиваля разбита на тематические зоны: "Бизнес и Digital", "Увлечения", "Спорт и здоровье", "Книги" и "Дети". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

