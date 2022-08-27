Москвичам рассказали о программе акции "Ночь кино"

27 августа в Москве проходит ежегодная акция "Ночь кино". В этом году основную программу мероприятий посвятили 95-летию со дня рождения режиссера Эльдара Рязанова.

В рамках акции в столице состоятся показы таких знаменитых картин, как "Зигзаг удачи", "Дайте жалобную книгу!", "Девушка без адреса" и других. О том, какие еще мероприятия запланированы в субботу, – в эфире телеканала Москва 24.

