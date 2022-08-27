Новости последнего часа: 204 дома построили в Москве по программе реновации

Пожары в Рязанской области не выходят за контур общего очага, сообщили в Минприроды РФ.

С начала реализации программы реновации в Москве построили 204 дома, рассказал заммэра Андрей Бочкарев.

В честь 10-летия ТиНАО в столичном метро начал курсировать тематический поезд, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

