Шествие оркестров "Спасской башни" пройдет на ВДНХ в субботу

На ВДНХ сегодня пройдет торжественное шествие оркестров фестиваля "Спасская башня". Участники смотра пройдут от фонтана "Дружба народов" до павильона "Центр национальных конных традиций".

В конце мероприятия запланирован концерт и показательные выступления всадников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

