В Москве завершается строительство скоропомощных центров

Строительство скоропомощных центров в Москве выходит на финишную прямую. Там будет внедрена так называемая триаж-система – разделение пациентов по уровню срочности оказания помощи.

В чем ее особенности и как она облегчит помощь пациентам? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

