Москвичей предупредили о перекрытиях из-за фестиваля "Спасская башня"

В Москве стартовал фестиваль военных оркестров "Спасская башня", в связи с чем на столичных дорогах действуют некоторые ограничения. Так, до 5 сентября нельзя проехать по Ильинке и в проезде в районе дома номер пять по Красной площади.

По вечерам на полчаса движение будут перекрывать на Кремлевской, Софийской, Москворецкой и Раушской набережных, а также Большом Москворецком мосту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

