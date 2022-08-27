Москвичам запретили купаться в зоне отдыха "Серебряный Бор – 2"

Зону отдыха "Серебряный Бор – 2" в Москве закрыли для посетителей. У Роспотребнадзора возникли претензии к качеству воды. По этой же причине купаться нельзя в зоне отдыха "Тропарево".

Между тем открытыми для купания остаются пять пляжей: "Серебряный Бор – 3", Большой городской пруд, Школьное и Мещерское озера, а также "Динамо".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

