"Ночь кино" пройдет в Москве в субботу

Сегодня в Москве пройдет акция "Ночь кино". Первые мероприятия начнутся в полдень. Для их посещения потребуется заранее зарегистрироваться. Лекции и показы пройдут не только в кинотеатрах. К акции присоединились городские парки, музеи и театры.

Ежегодную акцию торжественно откроют в кинотеатре "Художестенный". Программу мероприятий в этом году посвятили юбилею Эльдара Рязанова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

