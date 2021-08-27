Жителям столицы рассказали о реконструкции стадиона "Москвич"

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Отрадное зрелище". В ней телезрителям показывают, где что строится, как меняется город, и рассказывают, когда можно будет увидеть окончательные результаты больших проектов.

Стадион "Москвич" готов на 65%. Реконструкцию начали в 2019 году, а открытие планируют на весну 2022 года. В настоящее время специалисты устанавливают козырек над трибунами, занимаются отделкой фасадов. Пока тепло, прокладывают систему полива и дренажа на поле.

Согласно планам, "Москвич" станет местом притяжения района Текстильщики. Там будут проводить городские соревнования по футболу и легкой атлетике. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.