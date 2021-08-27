Москва компенсирует предпринимателям расходы на профилактику коронавируса – Сергунина

Столичному бизнесу частично компенсируют затраты на профилактику COVID-19. На это выделят 1 миллиард рублей. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Получить деньги смогут компании, которые должны были обеспечить вакцинацию 60% сотрудников до 15 августа и успешно справились с этой задачей. При этом не важно, тратили предприниматели на это деньги или же обошлись методами убеждения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.