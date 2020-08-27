11 тысяч кафе и магазинов в Москве оштрафовали за нарушение мер против COVID-19

Заведениям общепита и предприятиям торговли и услуг в Москве выписали с мая порядка 11 тысяч предписаний за нарушение противоэпидемических норм. Проверили уже около 49 тысяч предприятий. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Он напомнил, что по указу мэра от 12 мая все предприятия должны в обязательном порядке использовать маски и перчатки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.