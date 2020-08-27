27 августа 2020, 17:15Город
11 тысяч кафе и магазинов в Москве оштрафовали за нарушение мер против COVID-19
Заведениям общепита и предприятиям торговли и услуг в Москве выписали с мая порядка 11 тысяч предписаний за нарушение противоэпидемических норм. Проверили уже около 49 тысяч предприятий. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
Он напомнил, что по указу мэра от 12 мая все предприятия должны в обязательном порядке использовать маски и перчатки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.