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27 августа 2020, 17:15

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11 тысяч кафе и магазинов в Москве оштрафовали за нарушение мер против COVID-19

11 тысяч кафе и магазинов в Москве оштрафовали за нарушение мер против COVID-19

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Заведениям общепита и предприятиям торговли и услуг в Москве выписали с мая порядка 11 тысяч предписаний за нарушение противоэпидемических норм. Проверили уже около 49 тысяч предприятий. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Он напомнил, что по указу мэра от 12 мая все предприятия должны в обязательном порядке использовать маски и перчатки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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