Магазины и кафе Москвы оштрафованы на 650 млн руб за нарушения мер против COVID-19

Общая сумма штрафов магазинов и кафе Москвы за несоблюдение мер против COVID-19 составила 650 миллионов рублей. Об этом рассказали в департаменте торговли.

В столице проверили уже около 49 тысяч предприятий. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.