День Военно-морского флота России отмечают в Москве на Северном речном вокзале

День Военно-Морского флота России отмечается в Москве на Северном речном вокзале в воскресенье, 27 июля. Для гостей подготовили развлекательную программу на суше и воде.

В частности, горожане могут посмотреть на шествие кораблей ЯЛ-6, катеров и швартботов Детского морского центра имени Петра Великого. Также там проводятся соревновательные заезды на шлюпках и лодках академической гребли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

