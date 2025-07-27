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27 июля, 12:15

Город

День Военно-морского флота России отмечают в Москве на Северном речном вокзале

День Военно-морского флота России отмечают в Москве на Северном речном вокзале

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День Военно-Морского флота России отмечается в Москве на Северном речном вокзале в воскресенье, 27 июля. Для гостей подготовили развлекательную программу на суше и воде.

В частности, горожане могут посмотреть на шествие кораблей ЯЛ-6, катеров и швартботов Детского морского центра имени Петра Великого. Также там проводятся соревновательные заезды на шлюпках и лодках академической гребли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоРоман Карлов

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