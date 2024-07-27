27 июля, 22:30Город
Фестиваль "ТранСпортфест" прошел на Северном речном вокзале
На Северном речном вокзале в Москве впервые прошел фестиваль "ТранСпортфест". Там состоялись показательные выступления знаменитых спортсменов и открытые турниры по силовому троеборью и армрестлингу.
Одним из самых интересных мероприятий станет перетягивание электробуса несколькими атлетами. Также в рамках фестиваля гости понаблюдают за фристайлом на роликах и велоаттракционами, в числе которых – велосмузи.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.