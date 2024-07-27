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27 июля, 22:30

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Фестиваль "ТранСпортфест" прошел на Северном речном вокзале

Фестиваль "ТранСпортфест" прошел на Северном речном вокзале

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На Северном речном вокзале в Москве впервые прошел фестиваль "ТранСпортфест". Там состоялись показательные выступления знаменитых спортсменов и открытые турниры по силовому троеборью и армрестлингу.

Одним из самых интересных мероприятий станет перетягивание электробуса несколькими атлетами. Также в рамках фестиваля гости понаблюдают за фристайлом на роликах и велоаттракционами, в числе которых – велосмузи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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