Фестиваль "ТранСпортфест" прошел на Северном речном вокзале

На Северном речном вокзале в Москве впервые прошел фестиваль "ТранСпортфест". Там состоялись показательные выступления знаменитых спортсменов и открытые турниры по силовому троеборью и армрестлингу.

Одним из самых интересных мероприятий станет перетягивание электробуса несколькими атлетами. Также в рамках фестиваля гости понаблюдают за фристайлом на роликах и велоаттракционами, в числе которых – велосмузи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

