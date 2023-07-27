В ЦОДД спрогнозировали дорожный трафик до 6 баллов в столице вечером 27 июля

По прогнозам Центра организации дорожного движения, дорожный трафик увеличится до 6 баллов в столице вечером 27 июля. Затруднения ожидаются в центре города: на Садовом, Третьем транспортном кольце и на МКАД.

С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях Москвы. Например, на улице Серафимовича движение транспорта не затруднено.

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