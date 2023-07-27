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В День Государственного флага России в "Лужниках" состоится праздничный концерт

В День Государственного флага России в "Лужниках" состоится праздничный концерт

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На концерте в честь Дня флага в "Лужниках" выступят известные исполнители

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Праздничный концерт состоится в "Лужниках" в День Государственного флага России. Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, мероприятие пройдет в рамках Московского урбанистического форума.

На концерте выступят 14 исполнителей и групп. Среди них – Гарик Сукачев, Юлия Чичерина, "Чайф", "Сурганова и оркестр". Главной темой праздника станут цвета российского триколора. Участникам концерта напомнят их значение и историю. Посещение концерта будет бесплатным, но надо предварительно зарегистрироваться на сайте мероприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
городпраздникивидеоИван Евдокимов
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