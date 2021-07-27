Гендиректор ООО "ВТБ Арена" рассказал о введении системы QR-кодов

QR-коды могут массово вернуться в столицу. Пропускать по ним планируют на культурные мероприятия, в том числе на футбольные стадионы. Генеральный директор ООО "ВТБ Арена" Андрей Лунтовский рассказал, что решение о допуске зрителей с QR-кодами – это прерогатива организатора.

"Мы со своей стороны, если клуб принял решение открыть посещение арены по QR-кодам, мы технически готовы поддержать это решение. Это и для команды очень хорошая поддержка, и для болельщиков", – сказал Лунтовский.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.