Москвичам рассказали о памятнике Петру I

На стрелке Москвы-реки и Водоотводного канала на искусственном острове расположен памятник Петру I Зураба Церетели.

Его высота составляет 98 метров. Это даже больше, чем высота Статуи Свободы в Нью-Йорке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.