Проект "Спортивные выходные" впервые подготовил танцевальную тренировку на теплоходе

27 июня проект "Спортивные выходные" впервые провел танцевальную тренировку на теплоходе. Мероприятие подготовлено совместно с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как прошла тренировка? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

