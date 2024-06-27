27 июня, 19:30Город
Проект "Спортивные выходные" впервые подготовил танцевальную тренировку на теплоходе
27 июня проект "Спортивные выходные" впервые провел танцевальную тренировку на теплоходе. Мероприятие подготовлено совместно с департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Как прошла тренировка? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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