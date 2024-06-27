Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за жары. При жаркой погоде особое внимание специалисты уделяют обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, сообщил заммэра Петр Бирюков.

По прогнозам синоптиков, с 28 июня по 1 июля включительно на территории столичного региона установится жара, а температура воздуха днем может достичь 30–32 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

