Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

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27 июня, 16:15

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Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за жары

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за жары

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Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за жары. При жаркой погоде особое внимание специалисты уделяют обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения, сообщил заммэра Петр Бирюков.

По прогнозам синоптиков, с 28 июня по 1 июля включительно на территории столичного региона установится жара, а температура воздуха днем может достичь 30–32 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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