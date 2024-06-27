Концерт для выпускников состоится в Парке Горького 28 июня

На пятницу, 28 июня, в Парке Горького для выпускников подготовили разнообразную развлекательную программу. В частности, для ребят откроют тематические фотозоны и киберспортивную площадку, а кульминацией станет концерт, на котором выступят известные артисты.

Тем временем специалисты завершают монтаж главной сцены у фонтана. По словам экспертов, в этом году конструкция станет лучшей за всю историю парка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

