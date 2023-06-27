В Москве продолжили капремонт Новокутузовского тоннельного комплекса

Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают масштабное обновление крупнейшей транспортной развязки столицы – Новокутузовского тоннельного комплекса. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

По его словам, капремонта там не было с момента ввода в эксплуатацию, в 2000 году. Уже позади два этапа и впереди еще заключительный. При этом во время ремонта движение в тоннелях не закрывали, а просто огородили зону проведения работ. Планируется, что все будет готово в третьем квартале этого года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.