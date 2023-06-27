Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19:45

Город

В Москве продолжили капремонт Новокутузовского тоннельного комплекса

В Москве продолжили капремонт Новокутузовского тоннельного комплекса

Сдавшие ЕГЭ на 100 баллов выпускники могут бесплатно прокатиться на канатке в Лужниках

Ландшафтный аттракцион "Лента Мебиуса" открылся на ВДНХ

Ансамбль ФСБ выступил в Перовском парке в День России

Собянин утвердил план по реорганизации еще пяти неэффективно используемых территорий

"Мой район": общественный огород в Парке Горького. Якиманка

Собянин: запуск участка "Селигерская" – "Физтех" метро планируется в 2023 году

Новости часа: Песков рассказал об исполнении обещаний, данных участникам мятежа

Новости мира: ЧВК "Вагнер" передаст тяжелую военную технику подразделениям ВС РФ

Движение на ряде улиц Москвы перекроют в связи с Курбан-байрамом 27–28 июня

Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают масштабное обновление крупнейшей транспортной развязки столицы – Новокутузовского тоннельного комплекса. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

По его словам, капремонта там не было с момента ввода в эксплуатацию, в 2000 году. Уже позади два этапа и впереди еще заключительный. При этом во время ремонта движение в тоннелях не закрывали, а просто огородили зону проведения работ. Планируется, что все будет готово в третьем квартале этого года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика