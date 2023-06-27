Движение на ряде улиц Москвы перекроют в связи с Курбан-байрамом 27–28 июня

В Москве перекроют движение на нескольких улицах из-за праздника Курбан-байрам. Об этом сообщили в Дептрансе.

27 июня нельзя будет проехать по улице Дурова, начиная с 22:00 и до 11:00 следующего дня, с 00:01 до 11:00 28 июня на улице Щепкина, Мещанской, Гиляровского, Большой Татарской, в переулках Капельском, Выползов, Старом Толмачевском, Малом Татарском, Климентовском и Озерковском.

Также с 04:00 до 11:00 28 июня будет недоступно движение на улице Хачатуряна и Каргопольской. Кроме того, нельзя будет проехать с 00:01 28 июня до окончания мероприятия на улице Минской, а также на съездах с проспекта Генерала Дорохова на улицу Минскую.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.